Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская оппозиция не перестает развлекать.

При обыске у попа-мошенника Баграта Галстаняна была обнаружена любопытная бумажка. Защитники попа утверждают, что это подделка, фейковый документ, не имеющий никакого отношения к их подзащитному.

Документ, действительно, очень глупого содержания, но связать его с Зрбазаном всея Армении вполне возможно, потому что этот тип уже успел показать общественности свои интеллектуальные способности, точнее, их полное отсутствие.

В бумажке, найденной у ныне находящегося под следствием провокатора Галстаняна, содержится схема с записями на английском языке. Согласно записи, в которой упоминаются Россия, Иран, Беларусь, Грузия Индия, Кипр, зачем-то Китай и Испания, все эти страны должны были быть вовлечены в какую-то крупную провокацию. Кроме того, в план включено проникновение во "вражескую страну" и захват 150-250 человек. Куда именно собирался проникать Зрбазан, можно не гадать. И кого он собирался брать в заложники - тоже ясно как день.

Бред? Конечно, бред. Адвокаты мошенника рвут и мечут, требуют доказать, что к бумажке ручку приложил их подзащитный. Что ж, не поспоришь, процедура есть процедура. Но на их месте мы бы не были так уверены в результатах графической экспертизы. Да, такое можно написать только в состоянии помутнения рассудка. Но это в том случае, если мы говорим о людях нормальных. Если же мы говорим о мошеннике Баграте Зрбазане... Кстати, "зрбазан" переводится как "святейший". Во оно как. Так вот, если мы говорим об этом типе, то ничего удивительного в содержании документа нет. Ну, планировал мошенник черт знает что. Ну, строил планы на державы. Ну, собирался проникнуть в Азербайджан и захватить здесь пару сотен человек. И что? Это же святейший Баграт, он и не на такое способен.

То, что у Галстаняна не все хорошо с головой, можно было наблюдать два года назад, когда с благословения Кочаряна и Гарегина он возглавил протесты против демаркации границы на участке возвращенных Азербайджану четырех сел. Звезда Зрбазана взошла в апреле-мае 2024 года. Он вел себя неадекватно, совершал действия, недостойные сана священнослужителя, устраивал провокации, пытался собрать вокруг себя толпу и помешать демаркации. Как-то даже пытался организовать массовое нападение на позиции Азербайджанской армии силами местных стариков и истеричных теток с плачущими детьми на руках. Но жители Киранца, вокруг которого разворачивалась основная чехарда, предпочли никуда не идти. Потому что не обезумили.

Когда ничего не вышло и граница была установлена, мошенник побежал в Эчмиадзин, где встретился с Кочаряном и получил от него новые инструкции. Карабахский преступник, как писали в те дни инсайдерские армянские СМИ, посоветовал Зрбазану прибегнуть к методу Никола Пашиняна и, не давая остыть реваншистской истерике, повести народ на Ереван. Глупо конечно, но приказ есть приказ. И Зрбазан пошел. Ожидалось, что по пути он обрастет сотнями тысяч противников власти, но до Еревана пузатый поп дошел в сопровождении нескольких десятков отморозков вроде него самого.

И все бы ничего, но "святейший" зачем-то потащился в Ереван босиком. Как тут не вспомнить старую провокаторшу Капутикян, которая во время замеса карабахского конфликта обещала, что после "освобождения" Карабаха отправится туда босиком. Никаких сообщений о выполнении ею своего обещания, история не сохранила. Зато благодаря соцсетям все могли лицезреть забинтованные лапы церковника. Распространив это видео, Зрбазан рассчитывал, что армянское общество пробьет горючая слеза и оно в едином порыве бросится на приступ правительства и парламента. И снова - облом. Никто никуда не бросился, а неэстетичное зрелище "натруженных" ножек неопрятного священника вызвало лишь насмешки и комментарии в духе "фууу, как противно".

Да уж, неприятное зрелище.

Все это говорит о том, что Баграт Галстанян неадекватен. Каким он там был епископом, нас не касается. Но этот тип не дружит с головой. Это факт. Поэтому он вполне мог поделиться с клочком бумаги мечтой о захвате заложников с участием Китая. Почему бы нет? То, что запись сделана на английском, тоже не удивительно - Зрбазан, оказывается, владеет английским. И было бы странно, если бы не владел. Он имеет гражданство Канады и возглавлял несколько лет епархию ААЦ в этой стране. Причем, за время руководства успел довести структуру до банкротства, после чего сбежал в Армению.

Бумажка приложена к делу Галстаняна. Ей пока что не дают ход. Может быть, и не дадут, потому что это не улика, а история болезни. Можно представить, как "святейший" в припадке азербайджанофобии сидит под раскачивающейся на гнутом шнуре лампочкой и с горящими глазами выписывает план действий, посетивший его во время "божественного" озарения.

Адвокаты мошенника утверждают, что безумный план Зрбазану подбросили. Это предположение даже еще глупее, чем сам план. В этом случае содержание записки было бы более конкретным и предметным, чтобы ее можно было пустить в оборот. А так изъята бумажка с каракулями до того безумного содержания, что лежит в деле без движения.

Логика, господа, простая логика.