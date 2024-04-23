Делимитация научит Армению не хватать чужое

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня, в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат.

Это замечательная новость. Накануне Никол Пашинян в интервью журналистам выразил надежду, что в Тавуше появятся таблички с надписью "Армения" на одной стороне и "Азербайджан" - на другой. Очень правильная мечта и даже какая-то неармянская. Однако происходящее в последние дни на условной границе показывает, что реализовать ее Пашиняну будет нелегко.

Для армянского общества беспорядки стали чем-то обыденным. Удивляет, с какой готовностью жители Армении выходят на всевозможные акции, которые носят у них характер обязательной чистки зубов по утрам. У них это называется демократией, но демократия тут не при чем. Не при чем и потерянность в связи с проигранной войной и наплывом карабахских релокантов. Страсть к бестолковым и кровавым протестам наблюдалась в Армении всегда. И этим в разное время пользовались все кому не лень, в том числе нынешний премьер Армении.

Сегодня армяне снова на улицах и дорогах. Причина - возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района и старт процесса делимитации по договоренности, достигнутой на двусторонней основе. Последнее очень важно, потому что говорит о сознательном и обдуманном шаге Еревана, предпринятом самостоятельно, а не по указке извне. Отсюда и твердость в реализации достигнутых договоренностей. Полиция, спецназ, МЧС - все службы задействованы в этих целях. МЧС Армении занимается разминированием бывшей линии соприкосновения, а полиция и спецназ разбираются с озлобленными толпами, блокирующими дороги после того, как 19 апреля стало известно о договоренностях комиссий двух стран по делимитации.

В толпе протестующих против "сдачи территорий" множество провокаторов. Международной общественности акция представляется как протест жителей Воскепара, которому придется вернуть часть территории газахскому селу Ашагы Аскипара. Среди незначительного числа реальных воскепарцев сотни приехавших из других областей зевак, бездельников, оппозиционеров, членов террористических и экстремистских организаций. На происходящем делает себе пиар и армянская церковь. С приходом к власти Никола Пашиняна ААЦ была лишена возможности вмешиваться в политику и влиять на общество. Между церковью и премьер-министром назрел серьезный и плохо скрываемый конфликт, и ААЦ не упускает возможности присоединиться к протестам против власти, а если удастся - и возглавить их. Сейчас в Воскепаре вперед протиснулся некий епископ Баграт Галстанян, призывающий людей не отдавать земли и обвиняющий Пашиняна в обмане. Премьер, мол, обещал согласовать делимитацию с местными жителями, а потом взял и все решил с Баку, а не с ними. Церковь проиграла Пашиняну на многих фронтах и рассчитывает сейчас взять реванш. Есть видео, где видно, как церковник величественно прогуливается вдоль кордона полицейских, останавливается и, видимо, что-то говорит им. Стыдит, наверное.

В эпицентре происходящего собрался всякий сброд. Это члены террористических организаций "Еркрапа" и "Боевое братство". Причем, две банды сталкиваются друг с другом на этом поле, пытаясь отобрать друг у друга инициативу. Обе рассчитывают, что дело на этом участке затянется и самое время продемонстрировать, у кого больше авторитета среди масс. "Еркрапа", возглавляемая депутатом от правящей партии, пробует убедить людей разблокировать дороги, а "Боевое братство", наоборот, стремится стоять "плечом к плечу". Отметим, что "братство" уже давно крутится в приграничье, обучая население самообороне.

Массовку разыгрываемого шоу составляют разношерстные "воины света" - мужчины разного возраста и комплекции. Когда тема возвращения сел только поднималась, на камеры журналистов попадались в основном люди преклонного возраста. А тут население Воскепара вдруг неожиданно помолодело? Позабавили видеоролики, где протестующие, прорывая кордон полиции, несутся к минным полям, чтобы помешать саперам. Несутся, точно зная, что будут остановлены. Интересно было бы посмотреть на их готовность к "самопожертвованию", если бы рядом не находились полиция и военные. В соцсетях шутят: не надо было их останавливать - саперам было бы меньше работы...

Пашиняну и его команде сегодня приходится нелегко. На фоне набирающей силу истерии, поддерживаемой и зарубежной диаспорой, очень непросто объяснять людям реальную ситуацию.

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян заявил эмоционально: "Разве Хейрымлы или Гызыл Гаджилы Родина тех, кто борется против государственной границы в Тавуше? А может, Ашагы Аскипара? Сколько из тех, кто выступает против создания госграницы, готовы бороться за азербайджанские населенные пункты? Сколько из них готовы сражаться за те азербайджанские населенные пункты, которые никогда не были частью Армении? Многие ли готовы отправить на войну мужа, отца, ребенка? Многие ли готовы нести горькие последствия войны? Не наемные пропагандисты, а все мы будем нести последствия войны, прежде всего местные сельчане и простые солдаты. У нас должно быть достаточно политической воли и решимости, чтобы нейтрализовать основания для начала войны. Никто нас не спасет, Карабах - яркий тому пример".

Глава комиссии парламента по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, отвечая на вопрос об "односторонних" шагах Армении, пояснил, что "реальная политика выстраивается на том, чтобы попытаться найти те участки (границы), где можно достичь консенсуса и продолжить двигаться вперед. В конце концов, взаимное доверие путем небольших шагов намного важнее каких-то эпохальных решений".

Тем временем в армянских СМИ начались "похороны". Все плачут. Читатели тоже рыдают, читая горестные истории о том, что граница пройдет через дома воскепарацев, кто-то лишится летней кухни, кто-то пастбищ и пахотных земель, кто-то дома целиком. По убеждению бывшего омбудсмана Тотояна, эти люди "более тридцати лет строили и законно владели своим домом, создавали хозяйство, обрабатывали земельный участок, платили налоги и сборы, мужчины служили в Вооруженных силах". Тотоян считает, что нельзя вот так вот политическим решением лишить людей того и сего.

Тут мы с Тотояном не спорим - конечно, нельзя лишать людей земель, домов, всего, что было нажито непосильным трудом. Ему бы вспомнить об этом лет тридцать назад, когда его соплеменники лишили всего азербайджанцев в Армении и на оккупированных землях. И хорошо, что сам экс-омбудсман признается, что армяне поселились в оккупированных селах Газаха только тридцать лет назад. Ни о какой законности их проживания на этих землях не может быть речи. Налоги и сборы, уплаченные за эти годы, пусть востребуют у собственных властей, которые позволяли им селиться на чужой земле, осваивать ее, строить на ней дома, пахать и сеять. Пахали и сеяли они среди руин разрушенных азербайджанских домов, пасли свой скот на лугах, где была пролита невинная кровь мирных азербайджанцев. Незаконные поселенцы даже построили тут свою церковь, считая, что застолбили уже территорию навсегда. Даже видеокадры сегодняшней акции снимаются на фоне разрушенных домов Ашагы Аскипары.

Не стоит плакать и кого-то обвинять. Во всем, что с воскепарцами произошло и еще произойдет, виноваты их отцы и деды, приехавшие тридцать лет назад жить на "новые территории", а не Никол Пашинян. Пашинян как раз старается сейчас ради них, ради того, чтобы они не лишились всего. Именно это с ними произойдет, если земли придется возвращать силой. То, что было захвачено, должно быть возвращено, и не важно, сколько лет строили дядя Вартан или дядя Сурен свой дом и сколько на него потратили. Азербайджанцы - не мстительный и не жестокий народ и умеет прощать, но последние тридцать пять лет нашей истории избавили нас от такого неуместного недостатка, как всепрощение. Карабахский конфликт научил нас, что прощать всех и за все - значит создавать угрозу для будущего страны. Больше такого не повторится.