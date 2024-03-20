Пашинян на азербайджанской земле - О львах и кроликах

Автор: Лейла Таривердиева

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал на азербайджанской земле. Он посетил село Воскепао (Ашагы Аскипара), где встретился с жителями этого села, а также ряда других населенных пунктов, где армяне проживают незаконно. Премьер продемонстрировал собравшимся карту Армении, наглядно показав, в каких границах она должна находиться. Это был сигнал жителям четырех затребованных Азербайджаном сел начать паковать чемоданы.

После этой встречи имя премьер-министра не склоняет в Армении на разный манер только ленивый. Участников встречи до глубины души возмутило, что Пашинян показал им вырезанную из бумаги карту. Почему-то это их оскорбило. Наверное, потому что на этой карте не было нескольких сел, откуда в результате этнических чисток были изгнаны азербайджанцы и где сегодня в чужих домах проживают армяне. Но такова реальность, что же тут поделать. Азербайджан уже достаточно категорично потребовал от Армения возвращения четырех неанклавных сел, и в Ереване по опыту последних четырех лет знают, что за этим последует. В случае отказа армянской стороны поступить правильно, или попыток затягивать решение вопроса, Баку сам его решит. И никакие стенания и призывы Армении не помогут, никто не сможет помешать Азербайджану вернуть принадлежащие ему земли. Мало ли что в этих селах сегодня живут армяне. Это не наша проблема.

Все это постарался донести до соплеменников Никол Пашинян. Кто-то считает, что сказать армянам правду глаза в глаза было смелым поступком со стороны Никола, но на самом деле смелости тут особо не требовалось. Это в самом начале он осторожничал, но потом понял, что никакой загадки в "загадочной армянской душе" нет. Пашинян имел достаточно возможностей убедиться в своей правоте относительно надуманной и героизированной до приторности истории Армении, которую критиковал в годы своей оппозиционности. Он знал, что какую бы неприятную правду не представил жителям подлежащих возвращению сел, его не побьют. Да, будет много шума, но покричат и разойдутся. Так и получилось. Премьер показал армянам карту, припугнул войной в случае отказа вернуть села и удалился.

После встречи в Воскепаре в Армении произошла революция. Правда, только в соцсетях и на страницах некоторых СМИ. Примечательно, что, как пишут армянские паблики, пока Пашинян встречался с жителями сел, уже началось строительство новой дороги - в обход населенных пунктов, которые будут возвращены Азербайджану. Стратегическая трасса, соединяющая Армению с Грузией, проходит прямо по территории незаконно заселенных армянами азербайджанских сел. Учитывая рельеф Армении, это был наиболее удобный маршрут. Теперь же армянской стороне придется строить дорогу в обход территорий Азербайджана. Участок Енокаван-Джуджеван пройдет через горы, обойдется дорого и потребует много времени. Чтобы его не терять, строительство уже началось. Власти Армении понимают, что Азербайджан не отстанет, пока не вернет все, что ему принадлежит, до последнего сантиметра.

Жители Воскепара (Ашагы Аскипара) и Баганиса (Баганис-Айрым) после встречи с Пашиняном объявили о всенародном сопротивлении. Они намерены перекрыть дороги и организовать самооборону в случае попытки властей Армении вернуть эти население пункты Азербайджану. Некий "ветеран", бывший начальник штаба второго армейского корпуса ВС Армении Миграна Махсудяна заявил, что берется обучить 50-60 человек стрелять и каждому из них выделит огневую точку для ведения боевых действий. А при попытке открыть альтернативную дорогу жители села выйдут на протест и не допустят никаких изменений в этом районе. Судя по выставленному в соцсетях ролику, в эту армию запишутся лишь дяденьки преклонного возраста.

Все мы с большим интересом теперь будем следить за развитием событий. Дело в том, что армянские "львы" уже неоднократно доказывали, что являются таковыми только на словах и в соцсетях, а когда доходит до дела, превращаются в кроликов.

Целый прайд таких "львов" мы наблюдали в августе прошлого года, когда ребром встал вопрос доставки продовольствия армянам Карабаха через Агдам, а не из Армении. Некто Саркис Погосян из экстремистской организации "Крестоносцы" 8 августа дал своим властям и азербайджанским пограничникам два часа на то, чтобы открыть Лачинскую дорогу. Погосян грозно заявил, что в штурме ППП "Лачин" готовы принять участие 30 тысяч армян, и если до 18.00 дорога не откроется, то... Дорога не открылась - и ничего за этим не последовало. "Крестоносцы" крупно опозорились.

Под конец августа в соцсетях царствовала эдакая Жанна д'Арк (не по габаритам) армянского разлива Эрмине Хачатрян. Толстощекая тетка с явным отсутствием следов интеллекта на лице возглавила блокировку дороги Агдам-Ханкенди и заверяла о готовности умереть от голода, но не сдаться. И что? Дорога открылась, а Эрмине, судя по армянским пабликам, жива-здорова и даже очень упитана.

А сколько армянских "героев", готовых стоять до конца, породил процесс возвращения Азербайджану Лачина и Забуха в июле 2022 года. Прямо герой на герое. Один из них, глава общины Забуха, армянин из Ливана (!) Андраник Чавушян позировал перед журналистами в военной форме и заявлял, что не сдастся и готов умереть здесь со всей своей семьей, но не выехать... Не беспокойтесь - вся семья Чавушяна невредима, потому что, когда дошло до дела, он собрал манатки и отправился в Армению. Как и другой "герой" Забуха, Сурен Петросян, обещавший стоять до последнего.

А кто не помнит Аршака Закаряна из Кяльбаджара? Это классический пример армянского выпендрежа, зафиксированный на видео и давший пищу для множества мемов и сатирических роликов. В годы оккупации Закарян записал видео, на котором показывал на потрепанный дорожный указатель и обещал, что "если захотите изгнать хоть одного армянина со своих земель, то мы знаем, как дойти до Баку. Физули, Агдам - наши. Баку - следующий". Если бы режиссер Закарян знал, что наступит ноябрь 2020 года, он бы придержал язык. Потому что его жалостливый рев накануне выезда из освобожденного Кяльбаджара плохо сочетается с прежней бравадой.

Это все напоминание для новоиспеченного полководца Миграна Махсудяна, собравшегося тренировать ополчение в Ашагы Аскипаре и Баганис-Айрыме для противодействия возвращению этих сел Азербайджану. Села все равно будут возвращены и покинуть их незаконным заселенцам придется. Свои таланты "ветерану" лучше потратить на то, чтобы заставить власти незамедлительно предоставить сельчанам новое жилье в других местах. Чтобы их не постигла судьба жителей зангезурского Шурнуха, третий год ютящихся в землянках в ожидании, когда государство построит для них новые дома на законных территориях Армении. В регионах, откуда были изгнаны азербайджанцы, немало пустующих сел. Правда, и там армянам грозит сидеть на чемоданах, ведь если начнется возвращение азербайджанских беженцев в Армению, им снова придется перемещаться.

Впрочем, все это не наша головная боль.