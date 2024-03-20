Пашинян на азербайджанской земле - О львах и кроликах

Автор: Лейла Таривердиева

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал на азербайджанской земле. Он посетил село Воскепао (Ашагы Аскипара), где встретился с жителями этого села, а также ряда других населенных пунктов, где армяне проживают незаконно. Премьер продемонстрировал собравшимся карту Армении, наглядно показав, в каких границах она должна находиться. Это был сигнал жителям четырех затребованных Азербайджаном сел начать паковать чемоданы.

Вниманию армян, желающих остаться в Газахском и Садаракском районах Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Вниманию армян, желающих остаться в Газахском и Садаракском районах Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

После этой встречи имя премьер-министра не склоняет в Армении на разный манер только ленивый. Участников встречи до глубины души возмутило, что Пашинян показал им вырезанную из бумаги карту. Почему-то это их оскорбило. Наверное, потому что на этой карте не было нескольких сел, откуда в результате этнических чисток были изгнаны азербайджанцы и где сегодня в чужих домах проживают армяне. Но такова реальность, что же тут поделать. Азербайджан уже достаточно категорично потребовал от Армения возвращения четырех неанклавных сел, и в Ереване по опыту последних четырех лет знают, что за этим последует. В случае отказа армянской стороны поступить правильно, или попыток затягивать решение вопроса, Баку сам его решит. И никакие стенания и призывы Армении не помогут, никто не сможет помешать Азербайджану вернуть принадлежащие ему земли. Мало ли что в этих селах сегодня живут армяне. Это не наша проблема.

Все это постарался донести до соплеменников Никол Пашинян. Кто-то  считает, что сказать армянам правду глаза в глаза было смелым поступком со стороны Никола, но на самом деле смелости тут особо не требовалось. Это в самом начале он осторожничал, но потом понял, что никакой загадки в "загадочной армянской душе" нет. Пашинян имел достаточно возможностей убедиться в своей правоте относительно надуманной и героизированной до приторности истории Армении, которую критиковал в годы своей оппозиционности. Он знал, что какую бы неприятную правду не представил жителям подлежащих возвращению сел, его не побьют. Да, будет много шума, но покричат и разойдутся. Так и получилось. Премьер показал армянам карту, припугнул войной в случае отказа вернуть села и удалился.

После встречи в Воскепаре в Армении произошла революция. Правда, только в соцсетях и на страницах некоторых СМИ. Примечательно, что, как пишут армянские паблики, пока Пашинян встречался с жителями сел, уже началось строительство новой дороги - в обход населенных пунктов, которые будут возвращены Азербайджану. Стратегическая трасса, соединяющая Армению с Грузией, проходит прямо по территории незаконно заселенных армянами азербайджанских сел. Учитывая рельеф Армении, это был наиболее удобный маршрут. Теперь же армянской стороне придется строить дорогу в обход территорий Азербайджана. Участок Енокаван-Джуджеван пройдет через горы, обойдется дорого и потребует много времени. Чтобы его не терять, строительство уже началось. Власти Армении понимают, что Азербайджан не отстанет, пока не вернет все, что ему принадлежит, до последнего сантиметра.

Право на Лачин – почему его нет у армян - ВИДЕО

Право на Лачин – почему его нет у армян - ВИДЕО

Жители Воскепара (Ашагы Аскипара) и Баганиса (Баганис-Айрым) после встречи с Пашиняном объявили о всенародном сопротивлении. Они намерены перекрыть дороги и организовать самооборону в случае попытки властей Армении вернуть эти население пункты Азербайджану. Некий "ветеран", бывший начальник штаба второго армейского корпуса ВС Армении Миграна Махсудяна заявил, что берется обучить 50-60 человек стрелять и каждому из них выделит огневую точку для ведения боевых действий. А при попытке открыть альтернативную дорогу жители села выйдут на протест и не допустят никаких изменений в этом районе. Судя по выставленному в соцсетях ролику, в эту армию запишутся лишь дяденьки преклонного возраста.

Все мы с большим интересом теперь будем следить за развитием событий. Дело в том, что армянские "львы" уже неоднократно доказывали, что являются таковыми только на словах и в соцсетях, а когда доходит до дела, превращаются в кроликов.

Целый прайд таких "львов" мы наблюдали в августе прошлого года, когда ребром встал вопрос доставки продовольствия армянам Карабаха через Агдам, а не из Армении. Некто Саркис Погосян из экстремистской организации "Крестоносцы" 8 августа дал своим властям и азербайджанским пограничникам два часа на то, чтобы открыть Лачинскую дорогу. Погосян грозно заявил, что в штурме ППП "Лачин" готовы принять участие 30 тысяч армян, и если до 18.00 дорога не откроется, то... Дорога не открылась - и ничего за этим не последовало. "Крестоносцы" крупно опозорились.

Под конец августа в соцсетях царствовала эдакая Жанна д'Арк (не по габаритам) армянского разлива Эрмине Хачатрян. Толстощекая тетка с явным отсутствием следов интеллекта на лице возглавила блокировку дороги Агдам-Ханкенди и заверяла о готовности умереть от голода, но не сдаться. И что? Дорога открылась, а Эрмине, судя по армянским пабликам, жива-здорова и даже очень упитана.

Армяне дали Пашиняну и Азербайджану два часа на открытие Лачинской дороги – Смеемся вместе - ФОТО - ВИДЕО

Армяне дали Пашиняну и Азербайджану два часа на открытие Лачинской дороги – Смеемся вместе - ФОТО - ВИДЕО

А сколько армянских "героев", готовых стоять до конца, породил процесс возвращения Азербайджану Лачина и Забуха в июле 2022 года. Прямо герой на герое. Один из них, глава общины Забуха, армянин из Ливана (!) Андраник Чавушян позировал перед журналистами в военной форме и заявлял, что не сдастся и готов умереть здесь со всей своей семьей, но не выехать... Не беспокойтесь - вся семья Чавушяна невредима, потому что, когда дошло до дела, он собрал манатки и отправился в Армению. Как и другой "герой" Забуха, Сурен Петросян, обещавший стоять до последнего.  

А кто не помнит Аршака Закаряна из Кяльбаджара? Это классический пример армянского выпендрежа, зафиксированный на видео и давший пищу для множества мемов и сатирических роликов. В годы оккупации Закарян записал видео, на котором показывал на потрепанный дорожный указатель и обещал, что "если захотите изгнать хоть одного армянина со своих земель, то мы знаем, как дойти до Баку. Физули, Агдам - наши. Баку - следующий". Если бы режиссер Закарян знал, что наступит ноябрь 2020 года, он бы придержал язык. Потому что его жалостливый рев накануне выезда из освобожденного Кяльбаджара плохо сочетается с прежней бравадой.

Это все напоминание для новоиспеченного полководца Миграна Махсудяна, собравшегося тренировать ополчение в Ашагы Аскипаре и Баганис-Айрыме для противодействия возвращению этих сел Азербайджану. Села все равно будут возвращены и покинуть их незаконным заселенцам придется. Свои таланты "ветерану" лучше потратить на то, чтобы заставить власти незамедлительно предоставить сельчанам новое жилье в других местах. Чтобы их не постигла судьба жителей зангезурского Шурнуха, третий год ютящихся в землянках в ожидании, когда государство построит для них новые дома на законных территориях Армении. В регионах, откуда были изгнаны азербайджанцы, немало пустующих сел. Правда, и там армянам грозит сидеть на чемоданах, ведь если начнется возвращение азербайджанских беженцев в Армению, им снова придется перемещаться.

Впрочем, все это не наша головная боль.