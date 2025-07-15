Германия и США согласовали отправку Patriot Украине

Германия пришлет Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, которые закупает у Соединенных Штатов Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника Белого дома. Он сообщил об этом после встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Дональда Трампа в Белом доме.

"Сейчас мы не в состоянии предоставить сами еще одну систему. Но готовы, учитывая то, что Украине нужно больше систем, купить две [у США]".

Также он поддержал решение Трампа дать Российской Федерации 50 дней на достижение мирного соглашения, иначе Вашингтон введет против Москвы серьезные санкции. "Я считаю, что это правильный подход. Я считаю, что четкое обращение с четкими угрозами последствий - это средство выбора" - добавил министр.