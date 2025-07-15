Армянский "Полюс" шизофрении: хроника умственного самоубийства в Ереване

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянская политическая сцена сегодня - это не просто хаос, а настоящий клоунский балаган, где маргинальные и истеричные голоса пытаются выдавать себя за "совесть нации". Одним из ярчайших образцов этой болезни армянской общественной мысли является так называемый "Национальный демократический полюс" во главе с Жирайром Сефиляном - персонажем, который давно перешагнул грань адекватности, но по-прежнему продолжает вбивать в головы армян фальшивые надежды, ничем не подкреплённые требования и откровенно провальные концепции.

Этот человек, бывший ливанский боевик, прошедший путь от идеологического маргинала до одного из флагманов реваншистского мракобесия, фактически стал рупором самой деструктивной политической линии в Армении. Он никогда не представлял интересы армянского общества - он представляет интересы тех, кто хочет видеть Армению в вечной войне, в состоянии хронической национальной шизофрении.

Так называемый "Демократический полюс" - это вовсе не демократическое движение, а группа отчаянных популистов, которых никто не выбирал и которые легитимностью не обладают ни в политическом, ни в общественном смысле. Их заявления - это набор мифов, фобий и претензий, не имеющих ни юридической, ни моральной, ни логической основы. Финансирование структуры осуществляется в основном через диаспоральные круги - прежде всего ливанские и французские - давно оторванные от реалий региона, но всё ещё пытающиеся управлять будущим Армении из-за океана, исходя из архаичных схем начала XX века.

Любая страна, даже самая ослабленная, рано или поздно начинает выздоравливать - если внутри неё есть хоть малейший иммунитет к идиотизму. Но то, что творится сегодня в Ереване под вывеской "Национального демократического полюса", - это уже не простуда. Это гангрена. Зловонная, отторгнутая от реальности, но всё ещё кричащая о своём "праве" на гегемонию. Это политическая форма опухоли, которая живёт только за счёт лжи, шантажа и исторического фанатизма.

Жирайр Сефилян - боевик, а не политик. Он не представляет даже одну десятую процента армянского населения. Он - чужой телескоп, через который в Армению пытаются вновь направить оптическую иллюзию Великой Армении. Он не строит, не предлагает решений, не ведёт к миру. Он - рупор разрушения. Его риторика - это лозунги про "арцах", "оккупацию", "турецкую угрозу" и "геноцид", которыми армянский обыватель кормился с молоком матери, пока страна не развалилась до уровня, где лозунг уже не заменяет хлеб.

И вот теперь эти люди, стоящие по уши в провале, объявляют: открытие коридора через Зангезур - это нарушение суверенитета Армении.

Это заявление можно разбирать по фразам, чтобы продемонстрировать его полную интеллектуальную несостоятельность.

... Итак, что же требуют эти "поборники демократии"? Вернуть армян в Карабах. Под "международным контролем", разумеется. Вернуть территории в Сюнике. Вернуть военнопленных. Заблокировать Зангезурский коридор. Иначе говоря - повернуть историю вспять. Все эти "требования" не просто мертвы - они даже не рождались в живом политическом теле. Это инфантильная фантазия людей, которые 30 лет вели Армению к катастрофе и теперь не в состоянии признать своё поражение.

У этих людей нет идеологии. Есть повестка. И эта повестка целиком контролируется извне. Ливанская диаспора, часть французского армянского лобби, грантоедские круги, паразитирующие на теме "вечного геноцида" - именно они финансируют так называемый "демократический полюс". Это не национальная структура. Это экспортный продукт, продвигаемый как суррогат оппозиции для удержания Армении в состоянии изоляции.

Их задача - не допустить реального мира между Арменией и Азербайджаном. Не дать возможность региону стать частью нового транспортного пояса Восток-Запад. Не позволить армянскому обществу осознать, что Карабах - не "сердце Армении", а фатальная ошибка, за которую пришлось платить кровью. Им важно, чтобы армяне продолжали жить в прошлом - потому что только так ими можно управлять. Только так можно стравливать их с соседями, затягивать в чужие геополитические игры, превращать в орудие чужих интересов.

А теперь, как говорится, поподробнее.

"Право на возвращение" армян в Карабах. Какое право? На основании чего? Карабах - международно признанная территория Азербайджана, на которой 30 лет действовал сепаратистский режим, изгнавший оттуда всё азербайджанское население, разрушивший мечети, стерилизовавший села, и установивший режим военного правления. Вернуться туда под "международным контролем" - значит вновь создать очаг нестабильности. Ни одна страна мира, включая союзников Армении, не признаёт за армянами такого права. Ни в юридическом, ни в историческом, ни в политическом смысле. То, что было возможно в 1994 году на волне хаоса, больше невозможно. Карабах - азербайджанский, и точка.

"Возврат территорий" в Сюнике и Гегаркунике. Эта формулировка - апогей маразма. Армянские вооружённые силы, нарушившие государственную границу после 2020 года, занимали позиции на азербайджанской территории. После её возвращения армянская сторона вдруг называет это "оккупированными армянскими землями". Механизм мышления абсурдный, логика - нулевая. Государственная граница установлена по международным картам и подтверждена десятилетиями членства обеих стран в ООН. Всё, что требует ревизии этих границ, автоматически противоречит международному праву.

"Мирное сосуществование невозможно". На самом деле, невозможно мирное сосуществование с реваншистской идеологией. С той самой, которую Сефилян, его кураторы и армянская радикальная диаспора культивируют десятилетиями. Сегодняшняя Армения не нуждается в новых конфликтах. Она нуждается в дорогах, в транзите, в торговле. Азербайджан предлагает это - на равных, без условий, в рамках открытого региона. А армянские "демократы" хотят вернуть Армению в состояние осаждённой крепости, сражающейся за мифическое прошлое.

Слушать, как армянские радикалы говорят о "присвоении христианского наследия", - это не просто абсурд. Это уже болезненная форма фальсификации. Те, кто за три десятилетия стерли с лица земли десятки азербайджанских мечетей, сожгли мусульманские кладбища, держали скот в святых местах, теперь говорят о "цивилизационной угрозе". Эти люди всё ещё уверены, что мир им что-то должен. Что за проигранную войну им обязаны вернуть территории, гарантии, символы, мифологию. Это и есть национальный маразм, возведённый в ранг внешнеполитической позиции.

Любая страна, пережившая тяжёлое поражение, проходит через очищение. Армения этого не сделала. Вместо рефлексии - слюна. Вместо анализа - крики. Вместо переосмысления - очередной фетиш: теперь уже "конституцию переписывать требуют!", "символику уничтожают!" - это всё из серии жалоб старого алкоголика, который сам всё разрушил, но винит в этом соседа.

Зангезурский коридор - будет. Да, будет. Потому что это не "экстерриториальность", как с маниакальной настойчивостью повторяют армянские радикалы. Это - транзитный маршрут между основными частями Азербайджана. Речь идёт не о передаче территорий, а об открытии транспортной артерии под юрисдикцией Армении, но с гарантированной безопасностью. Как и требует заявление от 10 ноября 2020 года, подписанное самой Арменией.

Более того - реализация Зангезурского коридора поддерживается не только Турцией и Азербайджаном. Она получает одобрение от России, Китая, стран Центральной Азии и даже ЕС. Регион меняется, а армянская оппозиция хочет законсервировать его в состоянии вражды. Это не просто безумие - это национальное предательство.

Зангезурский коридор - это экономическая артерия. Он ничего не "отрывает" от Армении. Он ничего не "передаёт" Азербайджану. Он создаёт условия, при которых регион из зоны постоянных конфликтов превращается в транспортный узел. Армянская сторона сохраняет полный суверенитет над дорогой. Пограничники, таможня, полиция - всё под армянским контролем. Взамен - открытый выход к иранской границе, связка с Турцией и путь к Центральной Азии. Но даже такие очевидные выгоды радикалы в Ереване воспринимают как угрозу. Почему? Потому что они боятся мира. Потому что в условиях мира они теряют всё - смысл, ресурсы, диаспору, внешних кураторов.

... Сефилян и его "полюс" - это не политическая сила, а симптом болезни. Болезни, которую Армения либо излечит, либо она уничтожит Армению. Пора армянам самим понять: постоянное нытьё, фобии и требования невозможного не дают национальной безопасности, не возвращают утраченные позиции и не обеспечивают будущее. Они ведут только к новому витку изоляции и внутреннего кризиса.

Азербайджан не допустит ни реванша, ни повторной дестабилизации региона. Коридор будет. Мир - будет. А армянская политическая сцена будет вынуждена пройти болезненную, но необходимую операцию по избавлению от фантомных болей прошлого.

Дальше будет так, как должно быть. Зангезурский коридор будет открыт - в той или иной форме. Потому что он нужен не только Азербайджану. Он нужен региону, нужен глобальной логистике, нужен экономике. Он неизбежен - как железная дорога, как энергия, как вода. Его можно затормозить, но невозможно отменить. И с каждым годом цена его откладывания будет только выше - прежде всего для самой Армении.

А вот что не будет - так это возвращения армян в Карабах. Это вопрос закрыт навсегда. Они ушли оттуда не потому, что Азербайджан этого захотел. А потому что не осталось ни одного аргумента, ни одного права, ни одного оправдания для их пребывания на чужой земле.

В истории нации бывают поворотные моменты. Сейчас - именно такой момент для армян. Либо они признают правду, встанут на путь восстановления, откроют границы, начнут строить, развивать и жить. Либо продолжат слушать таких, как Сефилян, - и через 10 лет в Ереване будет не "демократический полюс", а геополитический тупик, с полупустыми селами, закрытыми дорогами, разочарованной молодежью и мёртвыми лозунгами.

Политическая реанимация невозможна, если в сознании доминирует мёртвая идеология. А армянский радикализм - это и есть смерть. Смерть смысла, смерти надежды, смерть развития.

Именно поэтому Азербайджан не должен слушать истериков. Он должен делать. И он будет делать.