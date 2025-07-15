Свыше 10 человек пострадали в ДТП в электробусами в Москве

В Москве на улице Профсоюзной произошло ДТП с участием двух электробусов. В результате получили травмы 11 человек, в том числе двое детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает в офиицальном Telegram-канале минздрав Московской области.

"‎По предварительной информации, на остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что все пострадавшие в состоянии средней или легкой степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. На месте находятся девять бригад скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф. Всем раненым оказывают помощь, подчеркнули в областном минздраве.