Дашнаки и армянская диаспора жаждут войны: Азербайджан видит и делает выводы

Автор: Акпер Гасанов

Слет, организованный армянской партией "Дашнакцутюн", вновь напомнил о том, что прошлое не отпускает армянскую политику. Более 400 молодых активистов из 17 стран собрались в Армении - не ради культурного обмена, не ради мира и не ради прогресса. Нет, они собрались под лозунгами "национально-освободительной борьбы", демонстрируя, что в умах многих армян до сих пор жив миф о некоей "Великой Армении", которая якобы простирается от Чёрного моря до Каспия.

Да, это какой-то вечный призрак прошлого - и вечное торможение будущего. И особо символично, что XII Всеармянский молодежно-студенческий слет прошел всего через несколько дней после встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби, на которой стороны, по мнению комментаторов из разных стран мира, сделали большой шаг навстречу подписанию мирного договора.

Казалось бы, вот он - шанс оставить позади десятилетия конфликтов и трагедий. Но нет: диаспора и "Дашнакцутюн" тут же организуют мероприятие, направленное на срыв этого исторического момента. И тут, чтобы понять, с кем мы имеем дело, стоит напомнить, что партия "Дашнакцутюн" (Армянская революционная федерация, АРФ) была основана в 1890 году в Тбилиси.

С самого начала она выдвинула идею вооруженной борьбы за создание "объединенной и независимой Армении", в которую, по её идеологии, должны входить территории Восточной Турции, Западного Азербайджана, часть Грузии и даже Северного Ирана. Именно так - целая карта региона должна быть перекроена, лишь бы угодить бредовым и провокационным фантазиям армянских националистов.

При этом важно помнить, что "Дашнакцутюн" не ограничивалась словами. На счету этой партии десятки террористических актов - как в период Османской империи, так и в последующее время. Во Франции, США, Канаде, Иране, Ливане, Швейцарии и других странах её боевики устраивали теракты, убивали турецких дипломатов и устраивали взрывы в дипломатических представительствах.

Самая известная из операций - "Немезис", в ходе которой были убиты бывшие османские и азербайджанские чиновники, включая премьер-министра Азербайджанской Демократической Республики Фатали хана Хойского. И вот теперь участники шествуют к мемориалу "Немезиса" как к символу гордости. Какой "мирный сигнал" подаёт это армянскому обществу и миру?

Участие в слёте десятков представителей армянской диаспоры из стран Европы, Америки и Ближнего Востока лишний раз доказывает: именно зарубежные армяне, живущие в благополучии и вдали от линии фронта, чаще всего подталкивают Армению к деструктивным шагам. Их поколенческий культ "великой обиды" и миф об утраченном "великом государстве" стал фундаментом для нового витка армянского радикализма.

Представитель Бюро АРФД Овсеп Тер-Геворкян сегодня прямо заявил: "Мы не отказываемся от борьбы за "арцах"".. Это - открытая провокация, нарушающая суверенитет Азербайджана. Ведь речь снова идет о претензиях на наши земли. Причем звучат они даже после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана! Но, как видим, армянские "реваншисты" из диаспоры отказываются признавать реальность, живут прошлым и требуют войны.

Сегодня, когда Баку требует от Еревана внести изменения в Конституцию Армении - где в преамбуле до сих пор содержатся скрытые территориальные притязания к Азербайджану - события вроде дашнакского слёта лишь подтверждают правоту официального Азербайджана. Потому что, когда молодёжь под лозунгами "возмездия" марширует по Еревану, а депутаты от оппозиции в открытую говорят о "борьбе за т.к. "арцах", становится ясно: определённые силы хотят сорвать любые усилия по миру.

И эти силы активизируются каждый раз, когда переговорный процесс выходит на финишную прямую. Сценарий знакомый: стоит Баку и Еревану сблизиться, как в игру вступают радикальные круги - с лозунгами, митингами, оскорблениями и попытками давления на правительство Пашиняна. Да, нынешний слет в Ереване показывает, что внутри самой Армении имеет место раскол. С одной стороны - правительство, осознавшее необходимость мирного сосуществования с Азербайджаном и Турцией. С другой - диаспора, дашнаки и наследники террористических группировок, которые хотят увековечить конфликт.

В этой ситуации у Азербайджана нет другого пути, кроме как усиливать свою армию, укреплять обороноспособность и готовиться ко всем возможным сценариям. Как говорится в древней пословице: "Хочешь мира - готовься к войне". Пока в Армении маршируют приверженцы "Немезиса", Азербайджан должен быть начеку. Сегодняшняя реальность требует трезвого взгляда. Мир возможен, но только тогда, когда Ереван окончательно откажется от мифов и не позволит диаспорным фанатикам диктовать повестку страны. А до тех пор - Баку должен быть готов к любому повороту.