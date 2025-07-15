Это рассказ о благородном участковом… - ФОТО

Гянджинский государственный национальный драматический театр принял участие в V Международном театральном фестивале имени Нодара Думбадзе, который прошел в городе Озургети (Грузия) при поддержке министерства культуры и Союза театральных деятелей Грузиию.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Коллектив представил спектакль "Кукарача" по мотивам произведения Нодара Думбадзе. Эта постановка стала частью сотрудничества, начатого в рамках подписанного меморандума между Гянджинским театром и Драматическим театром Озургети. Постановка исполняется актёрами обоих театров.

Участие театра в фестивале стало возможным благодаря поддержке министерства культуры Азербайджанской Республики.

Стоит отметить, что Гянджинский театр впервые в истории азербайджанского театра подготовил совместную постановку с Драматическим театром Озургети. Спектакль был показан с участием актёров обеих стран.

Режиссёр - художественный руководитель и директор Театра Озургети Васил Чикогидзе, руководитель проекта - директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра Агиль Бахрамлы, координатор и режиссёр - актёр Гянджинского театра, один из основателей Евразийского театрального союза Юсиф Джафаров.

Это рассказ о благородном участковом Георгии Тушурашвили по прозвищу Кукарача, грозе и друге всех мальчишек Верийского квартала Тбилиси, любителе основательных знаний, убедительных доказательств и игры в открытую, мечтателе и правдолюбце, о его любви к красивой девушке Инге. Это баллада о весне 1941 года...