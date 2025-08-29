США и Азербайджан наладят сотрудничество в сфере продажи оборонной продукции
Азербайджан и США будут сотрудничать в сфере продажи оборонной продукции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки относительно создания Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии стратегического партнёрства между двумя странами.
Отмечается, что стороны намерены сосредоточить внимание рабочей группы на следующих трёх направлениях:
- Региональная взаимосвязанность, включая энергетику, торговлю и транзит;
- Экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру;
- Сотрудничество в сфере безопасности, включая продажу оборонной продукции и борьбу с терроризмом.
