Баку и Лондон сверили часы: многочисленные слагаемые успеха Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с государственным министром по обороне Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лордом Верноном Коакером стала очередным подтверждением того, что сотрудничество между Баку и Лондоном уверенно развивается в русле стратегического партнерства. Передав главе азербайджанского государства приветствия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, британский гость подчеркнул: отношения, основанные на дружбе, доверии и общности интересов, приобретают всё более многопрофильный характер.

Президент Ильхам Алиев, выразив признательность за приветствия, отметил важность состоявшегося ранее его общения с Киром Стармером на полях COP29 в Баку. По словам главы нашего государства, исторически сотрудничество двух стран начиналось с энергетического сектора, но за последние годы вышло далеко за его рамки, охватив торговлю, инвестиции, культуру, безопасность и оборонную промышленность.

Появление новой страницы в оборонном взаимодействии Баку и Лондона Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал показателем взаимного доверия. И эта характеристика, безусловно, является ключевой для оценки текущего этапа двусторонних отношений. И тут уместно напомнить, что история дипломатических отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством насчитывает уже более трех десятилетий.

С первых дней восстановления независимости в 1991 году Лондон обратил внимание на растущую геополитическую и экономическую значимость Азербайджана. Великобритания стала одной из тех держав, которые увидели в нашей стране надежного партнера, ключевого поставщика энергетических ресурсов для Европы и государство, способное обеспечить стабильность в стратегически важном регионе. Безусловно, что особое место здесь заняло сотрудничество в энергетике. Вклад британской компании BP в модернизацию нефтегазового сектора Азербайджана является фундаментальным.

Но, как говорится, не нефтью единой. Нельзя не отметить и тот факт, что Великобритания неизменно демонстрировала объективную и принципиальную позицию по армяно-азербайджанскому конфликту, подтверждая приверженность международному праву. Лондон всегда признавал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и избегал двойных стандартов, которыми нередко руководствовались другие государства.

В этом смысле, победа Азербайджана в 44-дневной войне в 2020 году и окончательное завершение армяно-азербайджанского конфликта после блестяще проведенной однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе в 2023 году, открыли новую реальность в регионе Южного Кавказа. И мы видим, что Великобритания активно поддерживает дальнейший процесс нормализации и реализацию новых проектов развития.

Вот и посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд, подчеркнул, что оборона является одним из основных столпов стратегического партнёрства между нашими государствами. По сути, дипломат озвучил то, что сегодня становится очевидным все большему числу международных наблюдателей: сотрудничество Баку и Лондона развивается по восходящей линии, отвечая интересам обеих стран и укрепляя безопасность региона.

Ведь Великобритания - один из сильнейших военных и технологических центров мира, что делает сотрудничество с ним крайне значимым для нашей страны. При этом, Азербайджан в последние годы значительно развил собственную оборонную промышленность: беспилотные летательные аппараты, системы разведки, связь, модернизированная военная техника - все это укрепляет национальную безопасность, обеспечивая независимость от внешних поставщиков.

На этом фоне партнерство с Великобританией помогает нам внедрять передовые технологии, усиливать подготовку кадров, повышать совместную оперативную совместимость с ведущими странами НАТО. Азербайджан при этом остаётся вне блоковой политики, проводя независимую внешнюю линию, основанную на международном праве и взаимном уважении. Такая гибкость - признак зрелости и стратегической дальновидности.

Безусловно, что развитие военно-технической кооперации с Британией во многом логично вписывается в более широкий контекст сотрудничества Азербайджана с ведущими странами НАТО. Показательным примером стали прошедшие в турецком Измире международные учения Doğu Akdeniz-2025 ("Восточное Средиземноморье-2025").

В них приняли участие Азербайджан, Турция, Пакистан. Кроме того, в качестве наблюдателей присутствовали военные из 19 стран мира. Азербайджан задействовал личный состав ВМС, антитеррористические подразделения и авиацию. Нам есть чем гордиться и есть что показать. При этом, армия Турции, одна из сильнейших в НАТО, остается главным стратегическим союзником нашей страны, что еще больше повышает значимость участия Азербайджана в таких форматах.

Все это, включая укрепление и расширение отношений с Великобританией - результат последовательной дипломатии, которую ведет Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Благодаря его инициативам Баку сумел превратить энергетический потенциал в мощный инструмент международного влияния, укрепить международную субъектность Азербайджана, вывести оборонное и военно-техническое сотрудничество на новый уровень. И это все то, что сделало Азербайджан сильнее и уважаемее в этом нестабильном, стремительно меняющемся мире.