https://news.day.az/politics/1799921.html Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринска в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в "X".
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринска в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в "X".
В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности, обороны, энергетической безопасности, защиты объектов критической инфраструктуры, образования и другие вопросы, входящие в повестку сотрудничества Азербайджана и НАТО, а также темы, связанные с региональной и международной безопасностью.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре