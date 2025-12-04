Австралия выделит более $60 млн на помощь Украине

Власти Австралии направят новый пакет военной помощи Украине на сумму 95 млн австралийских долларов (около $63 млн).

Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Марлз отметил, что в рамках нового пакета помощи Киеву Канберра направит $33 млн на закупку "критически важного военного оборудования" в рамках программы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Также около $30 млн планируется направить на приобретение тактических радаров противовоздушной обороны, боеприпасов, боевого инженерного оборудования, а также обеспечить Украину передовыми технологиями в области БПЛА.