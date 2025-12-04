https://news.day.az/world/1799871.html Австралия выделит более $60 млн на помощь Украине Власти Австралии направят новый пакет военной помощи Украине на сумму 95 млн австралийских долларов (около $63 млн). Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Австралия выделит более $60 млн на помощь Украине
Власти Австралии направят новый пакет военной помощи Украине на сумму 95 млн австралийских долларов (около $63 млн).
Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Марлз отметил, что в рамках нового пакета помощи Киеву Канберра направит $33 млн на закупку "критически важного военного оборудования" в рамках программы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Также около $30 млн планируется направить на приобретение тактических радаров противовоздушной обороны, боеприпасов, боевого инженерного оборудования, а также обеспечить Украину передовыми технологиями в области БПЛА.
