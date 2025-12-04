Азербайджанские банки отказываются от таких долларов

В социальных сетях распространяется информация о том, что отделения коммерческих банков не принимают банкноты с различными штампами, направляя клиентов в центральные отделения. При этом, как сообщается, за каждые 100 долларов в центральном отделении взимается комиссия в размере 20%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, данный факт подтвердили несколько банков.

Экономисты отмечают, что отказ в приеме банкнот, признанных непригодными к использованию, входит в компетенцию коммерческих банков. Частично поврежденные, но пригодные к обращению банкноты, одобренные регулятором, принимаются коммерческими учреждениями и направляются на восстановление в ЦБ.

Экономист Рашад Гасанов подчеркнул, что банки должны самостоятельно собирать изъятые банкноты, включая штампованные и поврежденные, направлять их в США для восстановления и нести расходы на транспортировку. По его словам, процесс восстановления длительный и требует значительных затрат.

При этом, экономист добавил, что Центральный банк Азербайджана не несет ответственности за обновление валюты и не применяет специальных механизмов для восстановления поврежденных банкнот.

Подробности в видеоматериале: