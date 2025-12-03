В Барде утонул мужчина

В Барде мужчина умер при спасении тонувшей в канале женщины.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Назирли.

Ясин Керимов 1957 г.р. утонул, пытаясь спасти тонувшую Серенджем Керимову 1981 г.р. Жизни С.Керимовой ничто не угрожает.

По факту ведется расследование.