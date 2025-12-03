https://news.day.az/society/1799463.html В Барде утонул мужчина В Барде мужчина умер при спасении тонувшей в канале женщины. Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Назирли. Ясин Керимов 1957 г.р. утонул, пытаясь спасти тонувшую Серенджем Керимову 1981 г.р. Жизни С.Керимовой ничто не угрожает. По факту ведется расследование.
В Барде утонул мужчина
В Барде мужчина умер при спасении тонувшей в канале женщины.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Назирли.
Ясин Керимов 1957 г.р. утонул, пытаясь спасти тонувшую Серенджем Керимову 1981 г.р. Жизни С.Керимовой ничто не угрожает.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре