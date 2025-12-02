Милли Меджлис принял законопроект о госбюджете на 2026 год во втором чтении

Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект обсуждался на вчерашнем и сегодняшнем пленарных заседаниях парламента.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 609 млн манатов, что на 253 млн манатов, или на 0,7%, больше прогноза на 2025 год, и на 1 447,2 млн манатов, или на 3,9%, больше исполнения 2024 года.

Расходы государственного бюджета прогнозируются в размере 41 703,6 млн манатов, что на 296 млн манатов, или на 0,7%, больше прогноза на 2025 год, и на 3 990 млн манатов, или на 10,6%, больше исполнения 2024 года.

Верхний предел дефицита государственного бюджета прогнозируется в размере 3 094,6 млн манатов, или на 2,3% к ВВП.