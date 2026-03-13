Молитва 24-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 марта - двадцать четвертый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:28, а ифтар в 19:01.
Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать четвертого дня месяца:
"Allahummə inni əs-əlukə fihi ma yurzik. Və əuzu bikə mimma yu-zik. Və əs-əlukət-tovfiqə fihi li-ən utiəkə və la ə-siyək. Ya cəvadəs-sailin".
Перевод:
"О Аллах! В этом месяце я прошу у Тебя того, в чем заключено Твое довольство и ищу у Тебя убежища от деяний, вызывающих Твое неодобрение. Прошу Тебя помочь мне быть покорным Тебе во всем и не ослушиваться. О Великодушный ко всем просящим!"
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре