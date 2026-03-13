В Азербайджане смогут изымать земли для госнужд при строительстве аэропортов и аэродромов

Земли смогут изыматься для государственных нужд при строительстве новых аэропортов и аэродромов, а также при расширении территории морского порта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях в закон "Об изъятии земель для государственных нужд", утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно поправкам, в перечень государственных нужд, для которых может осуществляться изъятие земель, будет добавлено расширение аэропортов и (или) аэродромов, находящихся в государственной собственности, а также строительство новых аэропортов и (или) аэродромов.

Кроме того, согласно изменениям в Гражданский кодекс, при наличии государственных потребностей государство сможет изымать находящиеся в собственности земли также для расширения территории морского порта, расширения действующих государственных аэропортов и аэродромов или строительства новых аэропортов и аэродромов.