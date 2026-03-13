В этом случае цены на аренду жилья могут резко снизиться в Баку

Предложение о строительстве студенческих общежитий или переносе университетов за пределы города в виде кампусных городков неоднократно выдвигалось Азербайджанским обществом оценщиков.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии для Milli.Az заявил председатель Азербайджанское общество оценщиков Вугар Орудж.

По его словам, такой шаг может повлиять и на регулирование цен на рынке недвижимости.

"В то же время перенос университетов из центра города и близлежащих к нему районов может в определенной степени снизить пробки. Если посмотреть на официальные цифры, в настоящее время в университетских общежитиях размещено около 4 тысяч студентов. Учитывая, что ежегодно в вузы принимается более 50 тысяч студентов и в целом в стране обучается около 200 тысяч студентов, доля размещенных в общежитиях составляет лишь около 2%. Между тем по нормативам общежитиями должны быть обеспечены как минимум 25-30% студентов", - отметил он.

Председатель также подчеркнул, что строительство общежитий следует стимулировать для строительных компаний через специальные программы поддержки.

"За счет выделения бесплатных земельных участков, налоговых льгот и других механизмов поддержки можно построить больше общежитий. Это напрямую может повлиять на рынок аренды. Дело в том, что примерно половину ищущих съемное жилье составляют студенты, а это довольно высокий показатель. Снижение спроса на аренду может повлиять и на цены продажи недвижимости, что в конечном итоге позволит частично сдержать рост цен на жилье. Увеличение числа общежитий можно рассматривать как социальный проект и инвестицию в будущее образования. Каждый год десятки тысяч студентов приезжают в Баку для учебы, и родителям со средним или минимальным доходом сложно оплачивать аренду жилья в столице. С этой точки зрения строительство новых общежитий можно считать важным шагом для всех социальных слоев", - отметил он.