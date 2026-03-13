https://news.day.az/world/1821821.html Иранские дроны атаковали французскую военную базу в Ираке - СМИ - ВИДЕО Иранские дроны атаковали французскую военную базу в Ираке. Как сообщает Day.Az, об этом сообщают иракские источники. По их данным, иранские камикадзе-дроны нанесли удар по французской военной базе рядом с аэропортом Эрбиль на севере Ирака. В результате шесть французских солдат получили ранения.
Иранские дроны атаковали французскую военную базу в Ираке - СМИ - ВИДЕО
Иранские дроны атаковали французскую военную базу в Ираке.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщают иракские источники.
По их данным, иранские камикадзе-дроны нанесли удар по французской военной базе рядом с аэропортом Эрбиль на севере Ирака. В результате шесть французских солдат получили ранения.
После атаки французский вертолет загорелся в Эрбиле после удара беспилотников-самоубийц.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре