Иранские дроны атаковали французскую военную базу в Ираке.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщают иракские источники.

По их данным, иранские камикадзе-дроны нанесли удар по французской военной базе рядом с аэропортом Эрбиль на севере Ирака. В результате шесть французских солдат получили ранения.

После атаки французский вертолет загорелся в Эрбиле после удара беспилотников-самоубийц.