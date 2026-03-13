За эти случаи с детьми можно получить штраф до 600 манатов

За непредотвращение насилия над детьми, в том числе за невмешательство при систематическом давлении и агрессивном поведении детей друг к другу, будет налагаться штраф.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался сегодня на совместном видеозаседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

Согласно законопроекту, за невмешательство в ситуации насилия над детьми, в том числе при систематическом давлении и агрессивном поведении детей друг к другу, физические лица - работники образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных и досуговых учреждений, а также пенитенциарных организаций - будут оштрафованы на сумму от 300 до 400 манатов, должностные лица - от 500 до 600 манатов.