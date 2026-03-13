Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

12 мая федеральный министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнасио Кассис позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, а также по текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Было подчеркнуто, что дальнейшая эскалация нынешней напряженности неприемлема, и отмечена важность разрешения кризиса путем диалога и дипломатических средств.

Глава МИД Швейцарии выразил солидарность с Азербайджаном в связи с атакой дронов на Азербайджан, совершенной Ираном. Он также поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную при эвакуации швейцарских граждан с территории Ирана.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. В этом контексте была подчеркнута важность политических консультаций между министерствами иностранных дел, которые состоятся в апреле.