В Физули человек погиб при подрыве на мине
В результате взрыва мины в Физули погиб человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Ашагы Вейсалли.
Согласно информации, погибший - житель Агдамского района Гаджиев Рамиль Машаллах оглу, 1968 г.р., который пас скот.
В результате взрыва Р. Гаджиев скончался на месте.
Проводится расследование инцидента.
