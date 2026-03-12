В Физули человек погиб при подрыве на мине

В результате взрыва мины в Физули погиб человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Ашагы Вейсалли.

Согласно информации, погибший - житель Агдамского района Гаджиев Рамиль Машаллах оглу, 1968 г.р., который пас скот.

В результате взрыва Р. Гаджиев скончался на месте.

Проводится расследование инцидента.