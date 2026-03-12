https://news.day.az/society/1821784.html

В Физули человек погиб при подрыве на мине

В результате взрыва мины в Физули погиб один человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории села Ашагы Вейселли Физулинского района. Новость обновляется