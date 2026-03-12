Молитва 22-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

13 марта - двадцать третий день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:30, а ифтар в 19:00.

Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать третьего дня месяца:

"Allahumməğsilni fihi minəz-zunub. Və təhhirni fihi minəl-uyub. Vəmtəhin qəlbi fihi bitəqval-qulub. Ya muqilə əsəratil-muznibin".

Перевод:

"Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Освободи меня в этом месяце от тяжести грехов, очисти меня от недостатков и испытай мое сердце богобоязненностью сердец. О Прощающий проступки грешников!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.