Молитва 22-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 марта - двадцать третий день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:30, а ифтар в 19:00.
Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать третьего дня месяца:
"Allahumməğsilni fihi minəz-zunub. Və təhhirni fihi minəl-uyub. Vəmtəhin qəlbi fihi bitəqval-qulub. Ya muqilə əsəratil-muznibin".
Перевод:
"Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Освободи меня в этом месяце от тяжести грехов, очисти меня от недостатков и испытай мое сердце богобоязненностью сердец. О Прощающий проступки грешников!"
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре