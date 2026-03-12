Визит Антониу Кошты придает новый импульс развитию сотрудничества Азербайджана с ЕС

Визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджан является важным политическим событием с точки зрения развития отношений между Баку и Брюсселем. В рамках визита состоялись встречи с главой азербайджанского государства, во время которых обсуждались текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, партнерство в экономической и энергетической сферах, транспортные проекты, региональная безопасность, а также мирная повестка на Южном Кавказе. Этот визит также придает новый импульс развитию отношений между Азербайджаном и ЕС.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом развиваются на протяжении многих лет по различным направлениям. Это сотрудничество охватывает политический диалог, экономические связи, энергетическую безопасность и транспортную сферу. В последние годы увеличение числа встреч и визитов на высоком уровне между сторонами свидетельствует о том, что отношения вступили в более активную фазу. Президент Ильхам Алиев в своей речи подчеркнул особое значение визита президента Европейского совета в Азербайджан, отметив: "Мы придаем очень большое значение Вашему визиту". По словам главы государства, этот визит сыграет важную роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений", - отметил А. Гараев.

Он также подчеркнул, что экономическое сотрудничество является одним из ключевых направлений связей между Азербайджаном и ЕС. "Европейский рынок занимает важное место во внешней торговле Азербайджана, и товарооборот между сторонами стабильно растет. Экономические связи Азербайджана с Европой не ограничиваются только энергетическим сектором, но также распространяются на промышленность, инвестиции и другие сферы сотрудничества. Глава государства в своей речи отметил, что "в январе этого года 50 процентов нашего торгового оборота приходилось на торговлю с Европейским союзом". Этот показатель демонстрирует, что ЕС является одним из ключевых экономических партнеров Азербайджана, и подтверждает наличие потенциала для дальнейшего расширения торговых отношений", - подчеркнул политолог.

По словам А. Гараева, энергетическая сфера остается одним из важнейших направлений сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. "Особенно на фоне актуализации вопросов энергетической безопасности в Европе в последние годы роль Азербайджана значительно возросла. Расширяя экспорт природного газа, Азербайджан стал надежным партнером европейского рынка. Крупные энергетические проекты, такие как Южный газовый коридор, являются основой этого сотрудничества и играют важную роль в диверсификации энергетических поставок в Европу. Президент Ильхам Алиев в своей речи отметил: "Сегодня уже десять членов Европейского Союза получают газ из Азербайджана, а общее количество таких стран составляет шестнадцать". Этот факт ясно демонстрирует укрепление позиций Азербайджана на европейском энергетическом рынке и вклад страны в энергетическую безопасность Европы.

Другим важным направлением энергетического сотрудничества является возобновляемая энергетика. Азербайджан в последние годы уделяет особое внимание развитию "зеленых" энергетических проектов. Реализуемые проекты в сфере солнечной и ветровой энергии направлены на увеличение доли альтернативных источников в энергетическом балансе страны. Международное сотрудничество в этой сфере также расширяется. Цель Азербайджана - не только удовлетворение внутреннего спроса на энергию, но и расширение возможностей экспорта в области возобновляемой энергетики в будущем. Это открывает новые перспективы для сотрудничества с ЕС", - отметил А. Гараев.

Политолог подчеркнул, что также особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортной и логистической сферах. "Географическое положение Азербайджана делает страну важным транзитным узлом между Европой и Азией. В этом контексте особое значение имеет развитие международных транспортных маршрутов, таких как Средний коридор. Эти маршруты позволяют более быстро и эффективно осуществлять торговые связи между Европой и Азией. Азербайджан как один из ключевых участников проекта способствует расширению транспортных возможностей региона и играет важную роль в укреплении логистических связей между Европой и Азией". Президент Европейского совета Антониу Кошта также в своей речи подчеркнул значимость сотрудничества с Азербайджаном и отметил необходимость расширения отношений между сторонами. По его словам, "Азербайджанская Республика является ключевым партнером Европейского Союза". Такой подход демонстрирует приоритет, который ЕС придает отношениям с Азербайджаном", - отметил политолог.

По его словам, в рамках визита также обсуждались вопросы региональной безопасности и мирный процесс на Южном Кавказе. "Азербайджанская сторона подчеркнула важность обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил: "Нет ничего лучше мира. Поверьте, мы знаем, что такое жить в условиях войны или находиться в состоянии войны". Азербайджан выступает за долгосрочную стабильность и сотрудничество в регионе. В то же время Баку рассматривает обеспечение устойчивого мира на Южном Кавказе как основной фактор для будущего развития и безопасности", - добавил А. Гараев.

Он подчеркнул, что в целом визит Антониу Кошты в Азербайджан демонстрирует укрепление отношений между Баку и Брюсселем. "Расширение сотрудничества в сферах энергетики, экономики, транспорта и безопасности свидетельствует о развитии стратегического партнерства между сторонами. Существующий диалог и проекты взаимного интереса указывают на то, что в будущем отношения между Азербайджаном и ЕС еще больше углубятся. Этот визит рассматривается как важное политическое событие, показывающее, что сотрудничество между сторонами будет развиваться не только на текущем уровне, но и по новым направлениям", - заключил политолог.