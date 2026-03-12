https://news.day.az/world/1821799.html Стрельба у синагоги в США, нападавший ликвидирован Сотрудники службы безопасности синагоги в США застрелили мужчину, вооруженного винтовкой, который на автомобиле протаранил здание. Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, после столкновения автомобиль нападавшего загорелся.
Стрельба у синагоги в США, нападавший ликвидирован
Сотрудники службы безопасности синагоги в США застрелили мужчину, вооруженного винтовкой, который на автомобиле протаранил здание.
Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, после столкновения автомобиль нападавшего загорелся. Находившиеся на объекте охранники вступили с ним в перестрелку, в результате которой мужчина был смертельно ранен.
В настоящее время следователи устанавливают личность погибшего и выясняют мотивы его действий. В Белом доме сообщили, что о произошедшем был проинформирован президент США Дональд Трамп.
Ранее мы сообщали, что неизвестный на автомобиле протаранил здание синагоги, после чего открыл стрельбу.
