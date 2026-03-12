Азербайджанская спортсменка завоевала золото чемпионата Европы U-23 по борьбе

Азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Европы U-23 по борьбе, проходящего в сербском городе Зренянин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финале она одержала победу над представительницей Беларуси Мартой Гетмановой.

В свою очередь, азербайджанская спортсменка Гюльтекин Ширинова (55 кг) стала серебряным призером чемпионата Европы U-23.

В финале она уступила спортсменке из Венгрии Герде Терек со счетом 0:11.