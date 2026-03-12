https://news.day.az/world/1821747.html В Европе неожиданно выпал сильный град - ВИДЕО Во многих европейских регионах сегодня неожиданно выпал град. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в Риме и протекающая крыша межданародного аэропорта столицы Италии.
В Европе неожиданно выпал сильный град - ВИДЕО
Во многих европейских регионах сегодня неожиданно выпал град.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
На видео обстановка в Риме и протекающая крыша международного аэропорта столицы Италии.
