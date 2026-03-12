В Азербайджане запретят публиковать в Интернете эти фото и видео

Публикация этих фото и видео в интернете будет запрещена.

Перечень информации, распространение которой запрещено в интернет-ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях, будет расширен.

Как передает Day.Az, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон "Об информации, информатизации и защите информации", который обсуждался на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, владелец интернет-информационного ресурса и его доменного имени либо пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должны допускать размещения на этом ресурсе (в сети) следующей запрещенной информации:

фото-, видео- или аудиоматериалов порнографического либо сексуального характера, а также материалов, не отражающих реальность, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта или специального программного обеспечения с применением изображения или голоса человека без его согласия;

Также предусматривается, что фото-, видео- или аудиоматериалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта и демонстрируемые публично, должны сопровождаться четкой и легко заметной маркировкой о том, что они были изготовлены с применением таких технологий.