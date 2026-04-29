Два великолепных июньских вечера под открытым небом Баку – представляет Центр современного творчества "Очаг"

В культурной жизни Азербайджана появляется новое пространство. 20-21 июня Центр современного творчества Ocaq (Очаг) представит в Зелёном театре проект "Bakı gecələri" "Бакинские вечера", который подарит летним ночам столицы особую атмосферу, наполненную красотой и лирикой, сообщили Day.Az организаторы.

20 июня в 20:00 состоится первый вечер проекта - "Золотой фонд азербайджанского кино", посвящённый музыке отечественного кинематографа. В этот вечер прозвучат самые любимые и запоминающиеся песни из национальных фильмов в исполнении известных артистов страны, а также актёров. Гостей ждёт неповторимая атмосфера киномузыки, которая тронет каждого своей душевностью и особым настроением.

21 июня в 20:00 в постановке Азербайджанского государственного академического музыкального театра впервые под открытым небом будет представлена оперетта великого композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта".

В незабываемых вечерах "Очаг" примут участие народные артисты Флора Керимова, Ниямеддин Мусаев, Гаджи Исмайлов, Ильхам Намиг Кямал, Гамида Омарова, а также заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Лала Мамедова, Агшин Абдуллаев, исполнители Фатима Джафарзаде, Амиль Гасановоглу, Кямиля Набиева, Ашуг Али, Забита Алиева, Сабина Арабли, Аяз Гасымов, Илькин Фуад, Хаят Мамедова, Зейнал Ахмедов, Арастун Гулиев и молодая исполнительница Севгим.

Особую атмосферу вечерам придадут новая оркестровая программа, танцевальная группа и специально подготовленный сценарий.

Отметим, что проект "Бакинские вечера" представляет собой цикл мероприятий в новом формате в сфере культуры, объединяющий высокий художественный вкус и рассчитанный на широкую зрительскую аудиторию.

Автор идеи проекта - заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

