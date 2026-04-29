В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередных заявлениях Константина Затулина.

Day.Az представляет публикацию:

В Москве состоялось седьмое по счёту заседание "Лазаревского клуба" - мероприятие, которое по накалу страстей напоминало скорее собрание жильцов, не пускаемых злым председателем ТСЖ в собственный подъезд.

Главный "опекун" армянского народа Константин Затулин (в народе просто Затулло), которому в Армении давно выписали заслуженный "разворот на 180 градусов" с крепким пинком, вновь примерил роль строгой гувернантки при непослушном ребёнке.

Всхлипывая и размазывая сопли по лицу, Затулло предрёк армянам "курдский сценарий". По его версии, очередной триумф ненавистного ему Пашиняна на выборах магическим образом сотрёт Армению в историческую пыль. Трагизм момента подчёркивали судорожные движения рук оратора, в которых читалось беспокойство не столько за судьбу армян, сколько за сохранность привычной кормушки.

Впрочем, совать нос в дела суверенной республики Затулин продолжает с поистине миссионерским рвением. Он ведёт себя так, будто его официально назначили смотрителем ереванского политического "детского сада": проверять, надели ли дети шапки, вытерли ли носы и не забыли ли поклониться "старшему брату" перед выходом на большую геополитическую дорогу.

Казалось бы, если тебя несколько лет подряд демонстративно не хотят видеть в гостях, приличный человек, скрипнув зубами, займётся своими делами. Но нет. Константин Фёдорович с упорством брошенного любовника продолжает ломиться в запертые двери, вещая о "мрачном и неизбежном".

Видимо, некоторые няньки просто не умеют вовремя уходить на пенсию.