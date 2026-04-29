АБР одобрил проект по созданию пограничных пунктов пропуска нового поколения с участием Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) одобрил проект по развитию пограничных пунктов пропуска нового поколения для стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

Как сообщает Day.Az ссылкой на банк, региональный проект охватывает Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Реализация проекта будет поддержана за счёт Специального фонда технической помощи в размере 1 миллиона долларов США.

Техническая помощь направлена на поддержку АБР и стран-участниц с развивающейся экономикой, с особым акцентом на государства CAREC, в развитии пограничных пунктов пропуска с учетом климатических и инновационных решений. В рамках инициативы будет использоваться платформа CAREC для продвижения проектов модернизации пограничной инфраструктуры в рамках механизма BUILD, который предусматривает финансирование серии небольших проектов на транспортных коридорах региона.

Техническая помощь включает подготовку как минимум трёх приоритетных проектов по пограничным пунктам пропуска в регионе CAREC, включая предварительное обоснование, технико-экономические обоснования и комплексную экспертизу; разработку нового подхода к подготовке и реализации проектов пограничных пунктов пропуска, которые будут финансироваться через механизм BUILD; мероприятия по наращиванию потенциала стран CAREC в области развития и управления пограничной инфраструктурой.

Ожидается, что проект улучшит инфраструктуру и процедуры на границах, а также сократит время и затраты на торговлю вдоль транспортной сети CAREC.