В Азербайджане выросли выплаты по обязательному страхованию

В январе-марте этого года в Азербайджане по видам обязательного страхования было собрано страховых премий на сумму 65,476 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 25,7 млн манатов, или на 28,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период выплаты по обязательным видам страхования, напротив, увеличились на 8,2 млн манатов, или на 27,4%, и достигли 38,137 млн манатов.

Таким образом, в январе-марте текущего года на каждые 100 манатов собранных страховых премий по обязательному страхованию 58,2 маната были возвращены клиентам.

Отметим, что в январе-марте этого года через страховые компании, действующие в Азербайджане, было собрано страховых премий на общую сумму 417,753 млн манатов. По данным, это на 18,7 млн манатов, или на 4,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Объем страховых выплат за отчетный период составил 218,456 млн манатов. Согласно информации, это на 54,4 млн манатов, или на 33,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.