Apple выпустит свой самый дорогой ноутбук

Корпорация Apple выпустит ноутбук MacBook Ultra, который станет самым продвинутым и дорогим в линейке компьютеров бренда. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации Гурмана, компания собралась представить совершенно новую модель MacBook Ultra. Это будет самый дорогой портативный компьютер в семействе Mac, который опередит все версии MacBook Pro. При этом Марк Гурман не стал раскрывать вероятную стоимость устройства.

Инсайдер перечислил функции, которые окажутся особенностью модели Ultra. К ним относятся OLED-дисплей, который также получит сенсорный слой. Это позволит управлять девайсом не только с помощью клавиатуры и мыши, но и пальцами. Кроме того, флагманский компьютер выйдет с вырезом Dynamic Island, который используется в iPhone.

В материале говорится, что аппарат будет работать на процессорах M6 Pro и M6 Max. Чипы будут созданы по двухнанометровому техпроцессу, что должно улучшить производительность и энергоэффективность по сравнению с обычными показателями. Скорее всего, модель выйдет в начале 2027 года.