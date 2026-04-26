Названо имя стрелка, открывшего огонь на мероприятии с Трампом

В США подозреваемый в стрельбе американец признал, что планировал покушение на жизнь чиновников администрации американского Белого дома.

31-летний калифорниец Коул Аллен, устроивший стрельбу у отеля Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, признался в намерении выстрелить в членов администрации. Стрелок был задержан. По данным источника, он планировал совершить покушение, когда президент Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица находились на банкете.

После начала стрельбы глава государства и первая леди были эвакуированы с места нападения, пострадал лишь один из секретных агентов - его спас бронежилет. После задержания стрелка Трамп выложил в соцсети фотографию обезоруженного нападавшего с комментарием "Одинокий волк", подтвердив версию полиции о том, что Аллен действовал в одиночку.

В арсенале злоумышленника, помимо дробовика и пистолета, были ножи. Аллен работал школьным учителем и репетитором и даже получал звание "Учитель месяца". Он предстанет перед судом в понедельник.

Следствие проверяет его связь с радикальными группами.