ЕС заявил о готовности возглавить коалицию из 50 стран в Ормузском проливе

Евросоюз готов возглавить коалицию из 50 стран для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, но только после установления там мира. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Под руководством Франции и Великобритании формируется коалиция почти из 50 государств, чтобы предпринять усилия для восстановления свободы судоходства, как только условия безопасности это позволят", - сказал Кошта.