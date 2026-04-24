В ликвидации последствий Чернобыльской аварии были задействованы тысячи азербайджанцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил председатель Общественного объединения "Союз инвалидов Чернобыля" Миргасан Гасанов в рамках общественных обсуждений, посвященных 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, организованных в Баку совместно с Национальным форумом НПО Азербайджана.

Он отметил, что невозможно не вспоминать двадцать 26 апреля 1986 года. В то время к ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС были привлечены 650 тысяч человек. Около 4 тысяч граждан Азербайджана, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, скончались:

"Они боролись до последнего. Первыми для ликвидации последствий аварии были направлены пожарные. Затем были направлены военные. Радиоактивное излучение впоследствии оказало серьезное воздействие на здоровье людей".

Председатель объединения также отметил, что на протяжении четырех лет Чернобыльская трагедия держалась в секрете.

"Многие дети ликвидаторов Чернобыля рождались с заболеваниями. В 1990 году чернобыльцы как из других стран, так и из Азербайджана вышли на улицы, требуя свои права. В том же году в Азербайджане было учреждено Общественное объединение "Союз чернобыльцев Азербайджана". В настоящее время объединение насчитывает более 4 тысяч членов. Сегодня чернобыльцы получают как президентскую стипендию, так и пенсионные выплаты. С 2021 года по настоящее время 450 чернобыльцев были обеспечены жильем, что является проявлением заботы Президента Азербайджана о чернобыльцах".

М. Гасанов подчеркнул, что ни у одного ликвидатора не было возможности самостоятельно решить, участвовать в ликвидации аварии или нет:

"Мы не обладали какими-либо знаниями в области радиологии, и решение об участии в ликвидации последствий Чернобыля не зависело от нас".

Он особо отметил, что среди погибших в 44-дневной Отечественной войне есть и дети чернобыльцев. Например, одной из них является героическая медицинская работница Ареста Бахышова.