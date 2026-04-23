В Израиле пригрозили "вернуть Иран в каменный век"

Израиль готов продолжить войну против Ирана и ждет лишь решения Вашингтона.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство EFE, об этом заявил министр обороны Исраэль Кац.

"Мы ждем от США зеленого света для того, чтобы завершить уничтожение династии Хаменеи и вернуть Иран в каменный век", - сказал он в видеообращении, выдержки из которого приводит агентство.

"Армия обороны Израиля готова и к защите, и к наступлению - цели определены", - отметил Кац.