Моджтаба Хаменеи не может полностью осуществлять управление - СМИ
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи перенес три операции на ноге, включая вероятную установку протеза, а также операцию на руке.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Как отмечается в материале, из-за серьезных ожогов лица и губ Хаменеи испытывает трудности с речью, и в будущем ему планируется пластическая операция. По данным источников, в нынешнем состоянии новый верховный лидер Ирана не может управлять страной с такой же централизованной властью, как его отец, и часть его полномочий перешла к высокопоставленным командирам КСИР.
