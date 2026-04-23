В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Союзе армян России.

Day.Az представляет публикацию:

На календаре апрель, а значит, у Союза армян России (САР) по расписанию, утвержденному еще в эпоху мезозоя, активируется режим "профессионального страдальца". Это уже не просто совпадение, а народная примета: если лента Telegram внезапно начала сочиться дистиллированной скорбью и захлебываться в нытье - можно не смотреть на месяц. Именно в это время сезон "эксклюзивного горя" объявляется официально открытым.

Как всегда, на авансцене - великий комбинатор кабинетной тоски Ара Абрамян. Глава САР пребывает в таком глубочайшем "культурном шоке" из-за демонтажа самостроев в Ханкенди, что к офису организации впору вызывать усиленную бригаду реаниматологов.

Причем масштаб трагедии в риторике САР растет в геометрической прогрессии: судя по накалу страстей, Ара Аршавирович оплакивает каждый снесенный сарай и каждую незаконную пристройку так, будто это лично его резиденция в Барвихе, а не плоды многолетней самодеятельности на чужой земле.

Впрочем, за этим гневом скрывается удивительная избирательность сознания. Видимо, почтенный возраст и слишком мягкое кресло играют с председателем злую шутку: память Ары Аршавировича превратилась в ветхое полотно, где яркие фрагменты причудливо соседствуют с зияющими пустотами.

Потому сегодня необходимо освежить память Абрамяна и вытащить на свет факты, которые он аккуратно упаковал в самый дальний угол своего сознания. Пока он сокрушается над кирпичной кладкой самостроев, стоит напомнить, как азербайджанские мечети в Карабахе десятилетиями превращались в стойла для скота и склады.

Более того, пока САР имитирует культурный обморок, история фиксирует иной масштаб разрушений: целые города стирались с лица земли с такой тщательностью, будто оккупационные силы пытались переплюнуть природные катастрофы. От Агдама остались одни руины, ставшие мировым памятником вандализму, а в небытие канули 192 святыни. Но тогда господин Абрамян, вероятно, был слишком занят - составлял график будущих стенаний на десятилетия вперед.

Логический финал этой комедии масок очевиден. Когда человек тридцать лет не замечает превращения мечетей в свинарники, его нынешние слезы по бетонным коробкам в Ханкенди выглядят не как защита культуры, а как плохо отрепетированный водевиль. Аре Аршавировичу пора понять: прежде чем требовать уважения к своим "сараям", стоило бы хотя бы для приличия вспомнить о руинах, оставленных собственными руками. Но для этого нужна совесть, а она в стандартную комплектацию главы САР, судя по всему, никогда не входила.