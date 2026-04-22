В Азербайджане могут отказаться от репетиторов

В Азербайджане система репетиторства может быть упразднена. В последние годы проводимые в стране реформы в сфере образования активизировали обсуждения о будущем репетиторства. На этом фоне звучат мнения, что система образования готовится отказаться от модели "школа + репетитор" и перейти к обучению, основанному исключительно на школьной системе. Этот путь рассчитан на поэтапный отказ от репетиторства. Главная цель - обеспечить ученикам полноценное и качественное образование в рамках школы, без необходимости дополнительной подготовки.

Как передает Day.Az, эксперт в сфере образования Мазахир Мамедли заявил порталу Bakupost.az, что создаваемые под особым контролем Министерства науки и образования Азербайджана школы-лицеи станут важным шагом на пути к отказу от репетиторства:

"В этих новых школах появится возможность готовиться к поступлению в вузы без дополнительной подготовки и без посещения репетиторов. Здесь будут отдельные группы по гуманитарным, точным и техническим наукам. Таким образом, со временем необходимость в репетиторах отпадет. Уже сформированы десятки таких пилотных школ в Баку и регионах".

По словам эксперта, развитие репетиторства напрямую связано с поступлением в высшие учебные заведения:

"Родители, чтобы избежать проблем с поступлением детей в вузы, направляют их на дополнительную подготовку уже с начальных классов. Сложные вопросы, составляемые Государственным экзаменационным центром Азербайджана, вызывают страх и стресс у родителей и абитуриентов. Поэтому они отдают предпочтение не школьной программе, а дополнительным материалам центра. В случае перехода к новой методике обучения необходимость в этом исчезнет".