В Японии взорвался танковый снаряд: 3 погибших, 1 ранен - ВИДЕО
Три солдата погибли, один получил серьезные ранения, когда японский танковый снаряд типа 10 взорвался внутри башни во время учений в Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные источники, причина инцидента пока неизвестна. Учения с боевыми стрельбами приостановлены до завершения расследования.
