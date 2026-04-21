Три солдата погибли, один получил серьезные ранения, когда японский танковый снаряд типа 10 взорвался внутри башни во время учений в Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные источники, причина инцидента пока неизвестна. Учения с боевыми стрельбами приостановлены до завершения расследования.