В рамках Международных дней домов-музеев в Мемориальном музее Бюльбюля была организована концертная программа с участием учащихся 11-летней детской музыкальной школы №20 имени Шовкет Алекперовой.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В ходе концерта прозвучали произведения азербайджанских композиторов. Мероприятие прошло в творческой и вдохновляющей атмосфере, способствуя популяризации национального музыкального наследия и развитию интереса к музейной культуре среди молодежи.

Международные дни домов-музеев (18-19 апреля) - масштабное событие, объединяющее исторические дома-музеи и мемориальные дома выдающихся личностей со всего мира. Инициатива организована Национальной ассоциацией домов памяти (Италия) при поддержке двух международных комитетов ICOM: ICOM DEMHIST (Международный комитет домов-музеев и исторических зданий) и ICOM ICLCM (Международный комитет литературных музеев и музеев композиторов).