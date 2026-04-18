В Австралии автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал 9News, инцидент произошел недалеко от места проведения фестиваля комиксов Supanova Comic Con в Мельбурне.

По данным телеканала, водитель сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте.