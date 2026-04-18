https://news.day.az/world/1828806.html
Автомобиль сбил пешеходов в Мельбурне, один погиб - ВИДЕО
В Австралии автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу людей.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал 9News, инцидент произошел недалеко от места проведения фестиваля комиксов Supanova Comic Con в Мельбурне.
По данным телеканала, водитель сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре