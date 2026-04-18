Восемь футболистов покинут "Реал" в конце сезона

Президент "Реала" Флорентино Перес намерен серьезно обновить состав в грядущем летнем трансферном окне. Руководство клуба уже составило список игроков, которые не входят в планы на следующий сезон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sport.es, в этом списке оказался полузащитник Эдуарду Камавинга, который еще прошлым летом высказывал желание сменить клуб. Также команду покинут защитники Фран Гарсия и Рауль Асенсио, а также хавбек Даниель Себальос.

Кроме того, мадридцы не планируют продлевать контракты с ветеранами обороны Давидом Алабой и Даниэлем Карвахалем - их соглашения истекают в июне 2026 года.

Для получения игровой практики в аренду будут отправлены молодые нападающие Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия. Источник также сообщает, что в рамках финансовой оптимизации и кадровой перестройки клуб готов рассмотреть предложения по продаже одной из своих звезд - Винисиуса Жуниора или Джуда Беллингема.