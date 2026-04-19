В Болгарии стартовали досрочные выборы в парламент
В Болгарии начались досрочные выборы депутатов 52-го Народного собрания - однопалатного парламента страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в 07:00 по всей стране открылись более 12 тысяч избирательных участков, на большинстве из которых голосование проходит с использованием специальных машин.
За рубежом работают 493 участка в 55 странах. Первыми к голосованию приступили граждане Болгарии в Новой Зеландии - там участки открылись вечером 18 апреля.
