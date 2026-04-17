Председатель Сената Бельгии проинформирован о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках 152-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) встретилась с председателем Сената Федеральной ассамблеи Королевства Бельгия Винсентом Блонделем.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей между двумя странами. Было подчеркнуто, что парламенты являются структурами, вносящими вклад в диалог и взаимопонимание. В этом смысле взаимные контакты играют особую роль в обсуждении вопросов, представляющих интерес. В данном контексте была подчеркнута особая роль МПС. Было отмечено, что МПС всегда служит делу установления диалога и осуществлению совместных усилий. Также было указано, что контакты между парламентариями создают возможность для лучшего понимания друг друга и обсуждения важных вопросов. Сахиба Гафарова подчеркнула наличие хороших возможностей для развития связей между Азербайджаном и Бельгией в различных направлениях, в том числе в парламентской сфере.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала противоположную сторону о процессах, происходящих в нашем регионе, и о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Она отметила, что односторонние и предвзятые подходы к вопросам препятствуют процессу нормализации.

С. Гафарова, указав, что ее встреча с председателем парламента Армении также была направлена на укрепление взаимного доверия, подчеркнула, что парламентская дипломатия должна служить именно таким целям.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.