Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Мир, в котором растет неопределенность, требует не громких заявлений, а работающих стратегий. Именно этому посвящен Анталийский дипломатический форум - поиск решений в условиях геополитических сдвигов, давления на глобальные цепочки поставок и трансформации энергетических рынков. И если говорить о практических примерах того, как государства справляются с этой новой реальностью, то внимание участников форума закономерно оказалось приковано к Азербайджану.

Тема форума - "Преодоление неопределенностей при планировании будущего" - тесно связана с азербайджанским опытом. Баку уже годами демонстрирует подход, который многие страны только пытаются выработать: параллельное развитие энергетики, диверсификация маршрутов, инвестиции в инфраструктуру и ставка на региональное сотрудничество.

Особое значение имело участие в форуме Президента Ильхама Алиева. В условиях, когда многие решения все чаще принимаются в формате личных договоренностей, прямое участие главы государства в подобных площадках становится фактором влияния. Баку не наблюдает за мировой повесткой со стороны - он ее формирует.

Уже в первый день работы форума Президент Ильхам Алиев провел двусторонние встречи с лидерами Сирии, Молдовы, Пакистана, Северного Кипра и отдельно пообщался с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Насыщенный переговорный график - лучшее свидетельство того, насколько востребован Азербайджан как партнер в самых разных точках политического компаса: от Ближнего Востока до Южной Азии и Восточной Европы.

Центральной темой панельных дискуссий стала энергетическая безопасность. И здесь Азербайджан оказался в самом центре разговора.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов изложил принципы, на которых строится азербайджанская энергетическая политика: параллельное развитие всех видов энергии и маршрутов поставок, диверсификация источников, устойчивость к ценовой волатильности. В нынешних условиях, когда цепочки поставок рвутся, а цены на энергоносители скачут, именно такой подход превращает Азербайджан в якорный элемент региональной энергосистемы.

Шахбазов также развеял расхожее заблуждение о том, что нефтедобывающие страны в периоды высоких цен купаются в сверхдоходах. По его словам, суверенные фонды благосостояния таких государств активно инвестированы в глобальные финансовые рынки - и когда биржи падают, это бьет и по ним. "Иногда складывается мнение, что страны-производители к этому невосприимчивы. Это неправильное представление", - подчеркнул министр. Поэтому Азербайджан последовательно выступает за сбалансированную цену на нефть - справедливую как для производителей, так и для потребителей.

Говоря о сотрудничестве с Турцией, министр отметил, что оно является примером долгосрочного и эффективного партнерства, а реализованные Азербайджаном проекты фактически сформировали энергетическую карту региона - от Каспия до Средиземного моря.

Эту линию продолжил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, подчеркнув, что потенциал Южного газового коридора используется не полностью и может быть существенно расширен. По его словам, существующая инфраструктура ЮГК сегодня задействована лишь частично - около 16 млрд кубометров газа поставляется в Турцию и Европу, тогда как еще 15-16 млрд кубометров мощностей остаются невостребованными. Относительно небольшие инвестиции позволили бы использовать этот ресурс в полную силу. Аналогичный потенциал, по словам Байрактара, имеется и в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан: там незадействованными остаются от 400 до 500 тысяч баррелей в сутки.

В свою очередь, министр Словении Боян Кумер отметил, что Азербайджан рассматривается как важный элемент диверсификации поставок газа в Европу. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан рассказал о совместной работе с азербайджанским министерством энергетики над инициативой регионального энергетического рынка. А глава IRENA Франческо Ла Камера анонсировал инвестиционный форум, который пройдет в Баку в июне в рамках Baku Energy Week и станет ключевой площадкой для финансирования энергетических проектов в широком регионе Центральной Азии.

Отдельное внимание на форуме было уделено транспортной связности, а именно Среднему коридору - маршруту, соединяющему Китай, Центральную Азию, Кавказ и Европу. На фоне глобальной нестабильности, санкционного давления и переориентации торговых потоков значение этого маршрута кратно возросло. И Азербайджан, занимающий на нем ключевое географическое положение, превращается в незаменимый логистический узел.

Президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев заявил, что фонд планирует финансировать логистические проекты в Азербайджане, напрямую связанные с развитием Среднего коридора. По его словам, это приоритетное направление, и к реализации первых проектов планируется приступить в ближайшее время.

Пожалуй, наиболее резонансной темой на полях форума стал армяно-азербайджанский мирный процесс. Помощник Президента Хикмет Гаджиев обозначил главный подход Баку: региональные проблемы должны решаться самими странами региона. По его словам, прежние внешние форматы показали свою неэффективность, тогда как нынешний этап демонстрирует, что при наличии политической воли можно добиться реальных результатов.

Баку выступает за нормализацию отношений с Ереваном и делает для этого конкретные шаги. Один из участков транспортного маршрута на азербайджанской территории близок к завершению, а к концу 2026 года планируется завершить работы по нахчыванскому направлению. Этот коридор - будь то Зангезурский или TRIPP, как его называют американские партнеры - рассматривается в более широком контексте концепции "четырех морей": Каспийского, Черного, Средиземного и Адриатического. Армения в этой схеме - потенциальный транзитный партнер.

Позитивные сигналы прозвучали и с армянской стороны. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян констатировал: "Армения и Азербайджан уже находятся в состоянии мира". Он отметил, что между странами уже начались первичные товарные обмены, включая импорт нефтепродуктов из Азербайджана. Армения, добавил Костанян, заинтересована в том, чтобы стать транзитным хабом для энергоресурсов из Центральной Азии и Азербайджана в Европу.

В мире, где предсказуемость стала дефицитом, а слова политиков регулярно расходятся с делами, Азербайджан выделяется именно тем, что умеет выполнять обещания. Страна, которая самостоятельно положила конец тридцатилетней оккупации своих земель, восстановила суверенитет и сразу же предложила региону транспортные и энергетические решения.

За этим стоят не декларации, а трубопроводы, по которым идет газ. Логистические маршруты, по которым движутся реальные грузы. Дипломатические форматы, в которых рождаются реальные договоренности.

Пятый Анталийский форум еще раз подтвердил то, что и без того становится очевидным для все большего числа мировых игроков: Азербайджан сегодня - это центр принятия решений в широком регионе, охватывающем пространство от Центральной Азии до Турции. Партнер, к которому приходят не с вопросами, а за ответами. И чем сложнее становится мировая повестка, тем выше цена такой репутации.