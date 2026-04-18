МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

По информации Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни ожидается дождливая погода, местами осадки будут интенсивными, прогнозируются кратковременные сели на некоторых горных реках, грозы.

Как передает Day.Az, в связи с отмеченными обстоятельствами Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало население соблюдать соответствующие правила безопасности.

"Так, для защиты от селей и наводнений, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных селевой и паводковой опасности, при столкновении с такой угрозой немедленно подниматься на ближайшую возвышенность.

В то же время для защиты от опасностей, связанных с молнией, необходимо отключать электрические приборы от сети, не пользоваться телефоном (стационарным, мобильным, таксофоном и т.д.), находясь на воздухе не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и с этой целью выбирать относительно низменные места, а при нахождении в автомобиле - остановить движение, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

Помните: Пренебрежение правилами - угроза для жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!", - отмечается в заявлении ведомства.