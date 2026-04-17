США озвучили детали графика сборной Ирана на ЧМ-2026

США ведут активную подготовку к приему сборной Ирана по футболу в рамках предстоящего чемпионата мира 2026 года. Руководитель рабочей группы администрации президента США Эндрю Джулиани раскрыл детали графика иранской команды, который включает не только официальные игры, но и обширную программу подготовки на американской земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, прибытие иранских футболистов в США ожидается 10 июня. Планируется, что команда проведет товарищеский матч с Пуэрто-Рико, после чего обоснуется на тренировочной базе в городе Тусон. Программа пребывания также включает матчи против Новой Зеландии и Бельгии в Лос-Анджелесе, а завершающим этапом подготовки станет игра с Египтом в Сиэтле.

Стоит отметить, что вопрос участия Ирана в мундиале остается политически острым. Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал присутствие иранской сборной на турнире как рискованное. Сама иранская сторона также разделена во мнениях: в то время как часть официальных лиц в Тегеране призывает к бойкоту соревнований, другие настаивают на необходимости выступления команды на мировом первенстве.