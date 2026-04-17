Android 17 начнет убивать тяжелые приложения

Корпорация Google представила финальную бета-версию Android 17 - последнюю перед тем, как операционная система (ОС) выйдет публично. Специалисты Neowin изучили ОС и в числе прочих нашли функцию, которая будет фактически убивать приложения, потребляющие слишком много ресурсов смартфона.

Из отчета следует, что Android 17 будет сама определять, сколько ресурсов тому или иному приложению нужно для корректной работы. Раньше эти рамки устанавливали разработчики программ, и их почти ничего не ограничивало. Если ОС зафиксирует, что конкретное приложение слишком сильно нагружает процессор и память устройства, то Android выключит его. Пользователь сможет запустить "тяжелую" программу снова, но если приложение повторно превысит лимит, то его выключат в очередной раз.

Также в ОС установили порядок, согласно которому приложения должны корректно открываться и на обычных, и на складных устройствах, а также экранах планшетов. По мнению специалистов Neowin, это заставит разработчиков не игнорировать пользователей смартфонов с дисплеями необычных размеров.